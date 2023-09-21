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  4. Çanakkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Çanakkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 kişi tutuklandı

21.09.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis, jandarma ve MİT tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına kaçış hazırlığı yapan, Atatürk Havalimanı’ndaki kalkışmaya katılan ve haklarında müebbet hapis cezası bulunan 4 FETÖ'cü tutuklandı. Gözaltına alınan 5 organizatörün işlemleri ise sürüyor.

Çanakkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de ilçeye bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında bulunan kamping işletmesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. İşletmede saklanan ve yasa dışı yollardan Yunanistan Midilli Adasına kaçış hazırlığı yapan, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan aranması bulunan R.A., Ö.A., R.Ç. ve H.T., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 111 bin 850 TL, 2 bin 750 dolar ve 150 euro ele geçirildi. Ayrıca, Atatürk Havalimanı’ndaki kalkışmaya katılan 4 FETÖ şüphelisinin müebbet hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin barınma ve yasa dışı yollardan Yunanistan Midilli Adası’na geçişlerini organize eden İ.Ç., İ.Ö.E., V.Ü., Ü.İ. ve F.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen FETÖ/PDY üyesi R.A., Ö.A., R.Ç. ve H.T. tutuklanırken, FETÖ üyesi şüphelilerin barınma ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişlerini organize eden İ.Ç., İ.Ö.E., V.Ü., Ü.İ. ve F.A., adliyedeki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

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fetö Çanakkale Ayvacık

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