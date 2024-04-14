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  4. Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

14.04.2024 23:52
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyü sapağında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale’den Çan istikametine seyir halinde olan Feridun Aytepe yönetimindeki otomobil, Çan’dan Çanakkale istikametine seyir eden Sefer Dal yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Feridun Aytepe ve yolcu Seyfettin Damar ile diğer araçtaki otomobil sürücüsü Sefer Dal, yolcular Özge Şen, Azra Dal ile Didem Dal, İkra Şen ve Miray Şen adlı çocuklar yaralandı.

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Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Otomobil
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