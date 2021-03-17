Çanakkale'de kaç kişi savaştı? Çanakkale'de kaç düşman öldü?

Bu yıl da 106. yıl dönümü ile coşkuyla kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelmişti. Elde edilen zafer açısından Türk milleti için oldukça büyük öneme sahip olan savaş, birçok neden ve sonuca da sahipti. Peki Çanakkale savaşında kaç kişi savaştı? Çanakkale'de kaç düşman öldü?

ÇANAKKALE SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ SAVAŞTI?

Savaşan kişi sayısı net olarak bilinmese de İttifak tarafında muharebede ölen 56.000 kişi, hastanede ölen 21.000 kişi olduğu bilinmektedir. Toplam ölü ise 77.000 kişidir.

97.000 yaralı bulunurken 11.000 de kayıp verilmiştir. 64.000 kişi savaş dışı veya hasta olarak kayıtlara geçmişti. Toplam zayiat ise 250.000 kişiydi.

ÇANAKKALE SAVAŞINDA KAÇ DÜŞMAN ÖLDÜ?

İtilaf Devlelerinde toplamda 45.000 ile 50.000 aralığında ölü bulunduğu bilinmektedir. Birleşik Krallık'ta 205.000 zayiat, Fransa'da 47.000 zayiat,

toplamda ise 252.000 zayiat olduğu biliniyor.

ÇANAKKALE SAVAŞININ ÖNEMİ NEDİR?

İstanbul'un işgali gecikmiştir.

Türklerin istedikleri zaman neler yapabileceği tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu. Türk halkına çok büyük bir motivasyon sağladı. İngiliz hükümetinin çökmesi ile değişiklik yaşandı. Yenilmez denilen İngiliz ordusu yenilgiye uğratıldı. Bu savaşın ardından Kurtuluş Savaşı ile beraber İngiliz emperyalizmi darbe aldı. Türk tarihinin sonraki zaferleri için önemli bir adım atılmış oldu. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kaybetmediği tek cephe olma özelliği taşıyor.





