HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de kademeli normalleşme kararı! 1 Haziran'a kadar kapalı olacak

Çanakkale'de kademeli normalleşme kararı! 1 Haziran'a kadar kapalı olacak

17.05.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir ay önce halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süresince kapalı kalmaya devam edecek.

Çanakkale'de kademeli normalleşme kararı! 1 Haziran'a kadar kapalı olacak

Türkiye genelinde 17 gün süren tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süreci başladı. Koronavirüs vaka sayılarının çok yüksek olduğu nisan ayında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahillerin, 'kontrollü normalleşme' sürecinde açılıp açılmayacağı merak konusuydu. İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezindeki İskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez, Güzelyalı ve Dardonos sahil bandları ile Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi de dahil park ve bahçelerin, teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 günü saat 05.00’e kadar vatandaşların kullanımına kapalı kalması yönünde karar aldı.

12

Karar doğrultusunda 15 Nisan günü polis bariyerleriyle çevrilerek kapatılan kordon boyunda bugün bazı vatandaşların açık buldukları yerlerden girerek yürüyüş yaptığı görüldü. Öte yandan, kent merkezinde trafik polisleri özellikle toplu taşıma araçlarını durdurarak, dezenfektan evraklarını kontrol etti. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Belirlenen sayıda yolcu almaları konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Katıldığı cenazede sopayla dövüldü!Katıldığı cenazede sopayla dövüldü!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çanakkale normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Demirtaş: Yüzde 90'ının batacağını daha önce söylemiştim!

Demirtaş: Yüzde 90'ının batacağını daha önce söylemiştim!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Karahasanoğlu: Sarhoş kafalılar, zıkkımlanacaklar

Karahasanoğlu: Sarhoş kafalılar, zıkkımlanacaklar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.