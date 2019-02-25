Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

\u00c7anakkale'de \u00fc\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr etkili olan poyraz ve kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bug\u00fcn il genelinde tatil edildi.\nD\u00fcn \u00c7anakkale'de il merkezi ve baz\u0131 il\u00e7elerde tatil haberi gelmi\u015fti. \nKaynak: DHA Gariplik konusunda kimse Ruslar\u0131n eline su d\u00f6kemez! Defineciler tarihi mezar\u0131 kazd\u0131, jandarma harekete ge\u00e7tiG\u00fcl\u015fen: "Bursa sobas\u0131 ulusal markam\u0131zd\u0131r"
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