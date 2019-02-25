HABER

Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kar yağışının ardından Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi.

Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

Çanakkale'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.

Dün Çanakkale'de il merkezi ve bazı ilçelerde tatil haberi gelmişti.

Kaynak: DHA

Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez! Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!
Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti
Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kar tatili

En Çok Okunan Haberler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

Kartal'daki çöken binada kurtarma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Görüntüler 19 gün sonra ortaya çıktı

Gaziantep'te korkunç kaza! Geldiklerinde çok geçti...

Gaziantep'te korkunç kaza! Geldiklerinde çok geçti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.