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Çanakkale'de pizzacı kılığına giren polisten kumar baskını

19.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de pizzacı kılığına giren polisten kumar baskını

Çanakkale polisi, inşaat firması görünümünde faaliyet gösteren ruhsatsız bir kahvehaneye pizzacı kılığında girerek baskın düzenledi. Kumar oynayan 18 kişinin yanı sıra, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 2 kişi ile Kıbrıs'tan kurpiyerlik yapmak üzere getirilen şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. Pandemi tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynadığı belirlenen 18 kişiye 40 bin 248 lira para cezası kesildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İsmetpaşa Mahallesinde Demircioğlu Caddesi üzerinde inşaat firması görünümünde faaliyet gösteren ruhsatsız kahvehanede büyük çaplı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adreste kumar oynayan şahışların güvenlik kameraları ile yakalanmamak için tedbir aldıklarını tespit edince, sivil bir polis elinde pizza paketiyle sipariş getirmiş gibi zili çalarak kapıyı açtırdı ve içeriye girdi. Kapının açılmasını fırsat bilen ekipler de baskını gerçekleştirdi.

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Kumarhaneye çevrilen işyerinde kimlikleri tespit edilen 18 kişi suçüstü yakalandı. Poker masaları kurularak kumarhaneye çevrildiği anlaşılan ikamette yapılan aramada; 6200 TL ve 1142 Amerikan Doları ile 286 adet poker pulu ve 35 deste poker kağıdı ile kumar oyununda kullanılan sair malzemeler ve içeriğinde isim ve para bilgileri tutulduğu belirlenen hesap defterlerine el konuldu.

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Yapılan inceleme neticesinde, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı belirlenen 2 şahıs ile Kıbrıs’tan Kurpiyerlik yapmak üzere getirildiği anlaşılan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, diğer şahıslara kumar oynamak ve pandemi tedbirlerine aykırılıktan toplamda 40 bin 248 TL idari para cezası kesildi.

DHA

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