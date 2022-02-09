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Çanakkale’de taşkınlara karşı kriz merkezi! “Uzak durun” uyarısı...

09.02.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de yağmur ve kar yağışına ek olarak karın erimesiyle beraber taşkın olması ihtimaline karşılık Vali İlhami Aktaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Valilikten yapılan açıklamada Bayramiç Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı belirtildi. Öte yandan olası taşkın riskine karşı Karamenderes Dere yatağı ve diğer dere yataklarından uzak durulması ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Çanakkale’de taşkınlara karşı kriz merkezi! “Uzak durun” uyarısı...

AFAD Acil Yönetim Merkezi'nde kurulan kriz merkezine; Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Handan Serap Özyayla Kenar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, AFAD Müdürü İbrahim Tarı, DSİ 252. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Karayolları 142. Şube Şefi Orhan Yıldız, Meteoroloji Müdürü Erol Öztabak, Çanakkale Kızılay Şube Başkanı Ergin Sezen ile ilgili birim amirleri katıldı.

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TEDBİRLER KOORDİNASYON GÖRÜŞÜLDÜ

İl genelinde oluşabilecek, yağmur ve kar sularının erimesiyle taşkın olma ihtimaline karşı yapılacak olan çalışmalarda alınacak tedbirlerle ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun görüşüldüğü kriz masasında; yerleşim yerlerinde ve yerleşim yerleri dışında alınacak trafik tedbirleri, görevli personel ve ekip araçları konuşularak değerlendirildi.

Aşırı yağışlardan dolayı oluşması muhtemel olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edebilmek adına Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde ilgili kurum müdürlükleri ile kriz masasını oluşturduklarını ifade eden Vali İlhami Aktaş, herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için kurumlar tarafından tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

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"UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Oluşabilecek taşkın ihtimaline karşı tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Vali İlhami Aktaş, "Vatandaşlarımızın oluşabilecek su taşkınlarına karşı tedbirli olmaları, özellikle dere kenarlarından uzak durmalarını ve riskli bölgelerden güvenli bölgelere geçmelerini önemle rica ediyoruz” dedi.

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BARAJLARDA TAŞKIN RİSKİ

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Bayramiç ilçesinde ve çevresinde etkili olan sağanak yağış ve kar yağışı sonrasında Bayramiç Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Baraj savaklamıştır. Devam eden yağış ve kar erimesi nedeni ile barajdan taşacak suyun Karamenderes Deresi'nin debisini arttırmasından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın Karamenderes Dere yatağı ve diğer dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

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Aynı şekilde Çanakkale merkezindeki Atikhisar Barajı'nın da maksimum doluluk oranına ulaştığı belirtilerek, barajdan taşacak suyun Sarıçayın debisini arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşların Sarıçay dere yatağından uzak durması istendi. (DHA)

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