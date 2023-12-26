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Çanakkale'de 'yok artık' dedirten olay! Masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı

26.12.2023 22:28 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. R.A., masaj salonunda çalışan husumetlisi B.A.'nın yüzüne kezzap atıp kaçtı. Şüpheli Ezine ilçesinde yakalanırken, kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de 'yok artık' dedirten olay! Masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı

Olay, saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’ndeki masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre R.A., aralarında husumet bulunan ve masaj salonunda çalışan B.A.'nın yüzüne kezzap atıp kaçtı.

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B.A.'nın çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. B.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüpheliyi Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale masaj salon
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