HABER

Çanakkale'deki deprem paniğe neden oldu! Vatandaşlar sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 22:41 | Son Güncelleme

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul'da depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Çanakkale'deki deprem paniğe neden oldu! Vatandaşlar sokağa döküldü

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İstanbul'da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panik içinde evlerinden çıktı.

"DEPREMİ HİSSEDENLER DIŞARI KAÇTI"

Tekrar deprem olma ihtimalinden korkan vatandaşlar bir süre sokakta bekledi. Depremi hisseden bir vatandaş, "Bir anda sarsıntı oldu. Herkes dışarıya kaçmaya başladı. Ben de deprem olduğunu anladım. Panikledi insanlar. Depremi hissedenler dışarı kaçtı" dedi.

Depremi hisseden vatandaşlar korku içinde sokağa koştuklarını ifade etti. (İHA)

Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor
Çanakkale'deki depremÇanakkale'deki deprem
Çanakkale'de depremÇanakkale'de deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale deprem Ayvacık Son Depremler

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale depremiyle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik açıklama

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Denizde panik! Yolcu motoru karaya oturdu

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.