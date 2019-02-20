Çanakkale'deki deprem paniğe neden oldu! Vatandaşlar sokağa döküldü

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İstanbul'da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panik içinde evlerinden çıktı.
"DEPREMİ HİSSEDENLER DIŞARI KAÇTI"
Tekrar deprem olma ihtimalinden korkan vatandaşlar bir süre sokakta bekledi. Depremi hisseden bir vatandaş, "Bir anda sarsıntı oldu. Herkes dışarıya kaçmaya başladı. Ben de deprem olduğunu anladım. Panikledi insanlar. Depremi hissedenler dışarı kaçtı" dedi.
Depremi hisseden vatandaşlar korku içinde sokağa koştuklarını ifade etti. (İHA)
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