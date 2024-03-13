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  4. Çanakkale Valiliği duyurdu! 18 Mart'ta eğitime bir gün ara verilecek

Çanakkale Valiliği duyurdu! 18 Mart'ta eğitime bir gün ara verilecek

13.03.2024 20:29
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Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verileceği bildirildi.

Çanakkale Valiliği duyurdu! 18 Mart'ta eğitime bir gün ara verilecek

Çanakkale Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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