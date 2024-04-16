HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Çanakkale Valiliği'nden orman yangını uyarısı geldi! 'Çok büyük risk oluşturuyor'

Çanakkale Valiliği'nden orman yangını uyarısı geldi! 'Çok büyük risk oluşturuyor'

16.04.2024 00:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarıyla ilgili uyarı geldi. Yapılan açıklamada bugün etkili olması beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Çanakkale Valiliği'nden orman yangını uyarısı geldi! 'Çok büyük risk oluşturuyor'

Çanakkale Valiliği, bugün beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın, orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, 16.04.2024 Salı günü ilimizde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir Orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır." denildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol verme tartışması kanlı bitti! 4 Afgan bıçakla saldırdıYol verme tartışması kanlı bitti! 4 Afgan bıçakla saldırdı
Hollandalı ismin o paylaşımına Selçuk Bayraktar'ın yanıtı gündem oldu: 'Burası Türkiye'Hollandalı ismin o paylaşımına Selçuk Bayraktar'ın yanıtı gündem oldu: 'Burası Türkiye'
Tanju Özcan'dan Afrikalı öğrenci tepkisi "Astronomik bir zam yapacağız"Tanju Özcan'dan Afrikalı öğrenci tepkisi "Astronomik bir zam yapacağız"
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını valilik
En Çok Okunan Haberler
Tanju Özcan'dan Afrikalı öğrenci tepkisi "Astronomik bir zam yapacağız"

Tanju Özcan'dan Afrikalı öğrenci tepkisi "Astronomik bir zam yapacağız"

Ziyech'in golüne yaptığı yorum olay oldu! "Talisca'nın sol ayağı secdeye yatar"

Ziyech'in golüne yaptığı yorum olay oldu! "Talisca'nın sol ayağı secdeye yatar"

İBB Meclisinde yıllar sonra bir ilk: İmamoğlu hızlı başladı!

İBB Meclisinde yıllar sonra bir ilk: İmamoğlu hızlı başladı!

İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

Süper Lig'de oynamıştı! Hayatını kaybetti...

Süper Lig'de oynamıştı! Hayatını kaybetti...

Hollandalı ismin o paylaşımına Selçuk Bayraktar'ın yanıtı gündem oldu: 'Burası Türkiye'

Hollandalı ismin o paylaşımına Selçuk Bayraktar'ın yanıtı gündem oldu: 'Burası Türkiye'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.