Çanakkale Zaferi 57. Alay | 57. Alay mesajları, sözleri ve şiirleri

Yarbay Mustafa Kemal’in komutasındaki 19. Tümen’e bağlı olan 57. Alay, Anzaklar’ın hücumunu Conkbayır’ında karşılamıştır. Burada kahramanca savaşan askerlerimizin hepsi şehit olmuştur. 57. Alay için Çanakkale Şehitliği’nde “Dünya askerlik tarihinin en kahraman birliği 57. Alay” ifadesi kullanılmıştır. 57. Alay’ın anısına Osmanlı ve Türkiye ordularında 57. Alay diye bir alay oluşturulmamıştır.

ÇANAKKALE ZAFERİ 57. ALAY

Alman komutanlarının Arıburnu ve Anafartalar’dan düşmanın gelmeyeceği düşüncesi ile 57. Alay cephede desteksiz kalmış ve Anzak askerlerinin karaya çıkartma yapmasını engelleyememişlerdir. Tamamına yakını şehit olan 57. Alay askerleri son mermisine kadar savaşmış, cephaneleri bittiği için geri çekilmeye karar vermişlerdir.

Alayın geri çekildiğini gören Anzak askerleri, karadan vatan topraklarına ilerlemeye başlamışlardır.

Mustafa Kemal’in en çok güvendiği alaylardan biri olan 57. Alay’ın geri çekildiğini gören Mustafa Kemal, kendi insiyatifi ile aldığı kararla tarihi değiştiren o emri vermiştir. “Cephaneniz yoksa, süngünüz var! Süngünüzü takın!”

Türk askerlerinin süngü takıp yere yattığını gören Anzak askerleri, cepheye destek geldiğini düşünerek ilerlemeyi bırakıp, cephe savaşına geri dönmüşlerdir.