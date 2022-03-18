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Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü kutlu olsun

18.03.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez" diyerek elde ettiği büyük zaferin üstünden 107 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bu anlamlı gün, yurt genelinde kutlanacak. İlk tören Çanakkale Meydanı'nda düzenlenirken, daha sonra Çanakkale Şehitler Abidesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla tören düzenlenecek. Son olarak da 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete alınacak

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü kutlu olsun

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerle kutlanacak.

Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 16 Şubat 1994'te Çanakkale'ye verilen ve Çanakkale Valiliği'nde özel mahfazası içinde korunan, üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına toka edilip göndere çekilecek.

Çanakkale önlerinde bulunan "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldıktan sonra Şehitler Abidesi'ndeki törene geçilecek. Bu tören kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri, abidedeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

Saygı duruşu ve saygı atışını müteakip İstiklal Marşı okunacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilip sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlik defterini imzalamasından sonra ise Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi gezilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri boğaz geçişi yapacağı törenin sonunda Türk Yıldızları Akrobasi Timi de gösteri uçuşu yapıp katılımcıları selamlayacak.

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Buradaki törenin ardından Gelibolu gişelerinde "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılışı gerçekleştirilecek.

Törenlere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve çok sayıda bakanın yanı sıra yabancı konukların da katılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası." mesajıyla yaptığı paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa sürecine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.


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Çanakkale
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