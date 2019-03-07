Çanakkale'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Güvemalan köyü yakınındaki yol emniyet ve kontrol devriyesinde 2, Ayvacık ilçesi Büyükhusun köyü Tek Ev mevkisine düzenlenen operasyonda ise 19 olmak üzere 21 Afganistan uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem yaptı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

