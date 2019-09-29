Çanakkale'de 88 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 88 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi ve Kocaköy köyleri sahilindeki zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 88 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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