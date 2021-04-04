HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale’de karaya oturan gemi kurtarıldı

04.04.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı kargo gemisi yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı.Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında 2 Nisan Cuma günü karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanı durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istemişti.

Çanakkale’de karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale açıklarında karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı kargo gemisi yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında 2 Nisan Cuma günü karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanı durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istemişti. Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi’ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Gemi bugün tamamlanan çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’Türkeli’ römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.
‘Batuhan A’ isimli kargo gemisinin yapılacak söryev çalışmasının ardından yoluna devam edeceği bildirildi.

Çanakkale’de karaya oturan gemi kurtarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım! 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım!
Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Türkiye'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Çin ve Uzakdoğu'dan 2 kat fazla

Türkiye'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Çin ve Uzakdoğu'dan 2 kat fazla

Havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi başladı!

Havalimanlarında yeni dönem başladı!

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

Bakan Koca'dan gençlerle ilgili önemli açıklama

Ege Denizi'nde sıcak dakikalar! Türk Sahil Güvenliği Yunan gemisine böyle müdahale etti

Türk Sahil Güvenliği Yunan güçlerine böyle müdahale etti

Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı! Direksiyon başındayken olanları anlattı

Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Endişeyle izliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.