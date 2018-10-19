Çanakkale'de otomobil devrildi: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırsal Çırpılar Mahallesi'nde Fevzi Hacıoğlu yönetimindeki 17 TG 480 plakalı otomobil Menderes Deresi yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Fevzi Hacıoğlu'nun otomobilde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu çıkarılan Hacıoğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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