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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:59 | Son Güncelleme

Biga ilçesinde, yaklaşık 1,5 hektar fıstıkçamı, ceviz ve zeytinlik alanında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yaklaşık 1,5 hektarlık tarım arazisinde etkili olan yangın söndürüldü.

İlçenin Eskibalıklı köyü Bağlar mevkisindeki tarım arazisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fıstıkçamı, ceviz ve zeytinlik alanında etkili olan alevlere Biga Orman İşletme Müdürlüğünden 15 kişilik ekip, üç arazöz ve bir su tankeri ile müdahale etti.

Ekiplerin bir saatte söndürdüğü yangının 1,5 hektara yakın alanda etkili olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale tarım arazisi yangın

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