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Çanakkale'de termik santralin basınçlı su hattında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:11 | Son Güncelleme

Çan ilçesinde, bir termik santrale ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir işçi öldü, bir işçi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, bir termik santrale ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre,18 Mart Çan Termik Santrali'ne ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında patlama meydana geldi.

Hattan fışkıran basınçlı suyun isabet ettiği bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Yaralı işçi, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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