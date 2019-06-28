Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tünel inşaatı alanında erkek cesedi bulundu.

Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımına devam edilen T1 Tüneli girişindeki bir köprü üzerinde, erkek cesedi bulundu. Ahmetçe köyü sapağı yakınındaki cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yüzü parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Jandarma, cesedin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.ÜFOTOĞRAFLI

