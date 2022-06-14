Canan Kaftancıoğlu: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği, getirilen siyaset yasağı kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak.

Ancak Kaftancıoğlu fiilen görevine devam edecek.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir" dedi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında Mayıs 2019'da, önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle dava açılmış, Eylül 2019'da ise 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verilmişti. Dava istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 12 Mayıs'ta, Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı.

Kaftancıoğlu iki hafta önce "Bugün Gezi'nin yıldönümü. Hepimize Gezi direnişi kutlu olsun" diyerek Silivri Cezaevi'ne gitmiş, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.

Kaftancıoğlu, Silivri'de yaptığı açıklamada, "Esas olan ahlak, akıl, adalettir. Ve biz adalet mücadelesini ne için veriyoruz? Bu ülkede adalete susamış ve adaletsizliğe uğrayan 84 milyon için. Nerede kalmıştık? Çalışmaya devam. Hesap vermesi gerekenlerin adalet karşısında çıkması için hep beraber çalışmaya devam. İyi ki varsınız, iyi ki adaletin yanındasınız. CHP'de genel başkanımızın öncülüğünde Türkiye'ye nefes aldıracağız" demişti. -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Yargıtay kararının ardından yaptığı açıklamada, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz, mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti.



