Canan Kaftancıoğlu ünlü TIME dergisine konuştu!

Joseph Hincks imzalı haber için dergiye değerlendirmelerde bulunan Kaftancıoğlu, kendine açılan davadan kısa süre içinde tutuklanacağını düşündüğünü söyledi.

Cezaevine girmesi durumunda 'daha güçlü çıkacağını' söyleyen Kaftancıoğlu, bu süreyi yeni bir dil öğrenerek veya serbest kaldığında yeni bir üniversite diploması almak için çalışarak geçireceğini ifade etti.

Today's Daily Spotlight: @JosephHincks' profile of Canan Kaftancioglu:



"The 'badass chief of staff' of Turkey's opposition faces years in jail after challenging Erdogan's power. She's not backing down" https://t.co/GYTL0PUnQq