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Canan Kaftancıoğlu ünlü TIME dergisine konuştu!

25.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Canan Kaftancıoğlu ünlü TIME dergisine konuştu!

Time dergisi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak bir portre haber hazırladı. Dergi, Kaftancıoğlu'nu Rus muhalif Alexey Navalny'e benzetti.

Joseph Hincks imzalı haber için dergiye değerlendirmelerde bulunan Kaftancıoğlu, kendine açılan davadan kısa süre içinde tutuklanacağını düşündüğünü söyledi.

Cezaevine girmesi durumunda 'daha güçlü çıkacağını' söyleyen Kaftancıoğlu, bu süreyi yeni bir dil öğrenerek veya serbest kaldığında yeni bir üniversite diploması almak için çalışarak geçireceğini ifade etti.

Arkadaşının evinde soruları cevaplayan Kaftancıoğlu, "panzehirin birçok kadının organize olması olduğunu biliyorum" dedi.

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Portrede "Partisindeki eski nizama karşı çıkmaktan veya ülkesinde ötekileştirilen insanların yanında durmaktan korkmayan solcu bir kadın" ifadesiyle, Kaftancıoğlu'nun Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni şeyleri temsil ettiği belirtildi.

"MÜTEVAZI BİR AİLEDEN GELDİ"

Time, Kaftancıoğlu’nun mütevazı bir aileden geldiğini yazarken, Suzuki GSX R600 model motosikletini siyasete girerken sattığını hatırlatarak, “Buna karşılık onun destekçileri ona halen 1999 yapımı Matrix filmindeki deri ceket giyen hacker Trinity demeyi sürdürüyor. Bu isim aynı zamanda marjinalleşmiş kitlenin feminist koruyucusu olduğu için de öneme sahip” yorumunu yaptı.

TIME, KAFTANCIOĞLU'NU NAVALNY'E BENZETTİ

Kaftancıoğlu’nu Rusya’daki muhalif Alexei Navalny ve Belarus’taki Maria Kolesnikova’ya benzeten Time, “Kaftancıoğlu Türkiye’deki muhalefetin genç milenyum kuşağına ve Z nesline ulaşmasını sağlıyor. Bu nesil Türkiye’nin geleneksel kimlik politikasına ailelerinden daha az bağlı. Kaftancıoğlu’nun ABD siyasetinde bir karşılığı yok fakat ona en çok yaklaşan kişi Demokratlar’ın Georgia’daki seçim kampanyasını yürüten Stacy Abrams” benzetmesini yaptı.

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