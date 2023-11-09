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    4. Canan Karatay 'Bütün hastalıkların başlangıcı bu' diyerek uyardı! Yorgunluk, uykusuzluk ve baş ağrısı çekiyorsanız aman dikkat

    Canan Karatay 'Bütün hastalıkların başlangıcı bu' diyerek uyardı! Yorgunluk, uykusuzluk ve baş ağrısı çekiyorsanız aman dikkat

    09.11.2023 09:11 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı ezber bozan açıklamalarla da gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay bu defa 'Bütün hastalıkların başlangıcı bu' diyerek uyarılarda bulundu. Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk ve baş ağrısı çekenlere dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Karatay açıklamalarıyla yine gündem oldu.

    Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir uyarıda daha bulundu. 'Konuşmadan çekiniyorlar. Affedersiniz değil efendim. En büyük sağlık sorunlarının temelinde bu yatmaktadır' diyerek yorgunluk, uykusuzluk ve baş ağrısı çekenleri uyardı.

    'Çok yaygın bir halk sorunumuzdan bahsedeceğim' diyen Canan Karatay hemoroid hastalığına dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Türk toplumunun en büyük sorunudur. Kabızlık demek bütün hastalıkların başlangıcı demektir. Hemoroid kabızlığın uzun süreden beri devam ettiğini kabızlığın kronik olduğunu göstermektedir.' dedi.

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    Hastaların, hekimlerin ve sağlıkçıların bunu konuşmaktan çekindiğini utandığını söyleyen Karatay; 'En büyük sağlık sorunlarının temelinde bu yatmaktadır. Çünkü kronik kabız olan bir kişinin bağırsaklarında bulunan dost bakterilerinin yok olduğunun veya çok azaldığının buna oranla hastalık yapan bakterilerin çoğaldığının bir belirtisidir.' diye açıklama yaptı.

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    Huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı ve halsizliğin sebebinin kabızlık olduğunu söyleyen Karatay 'Bağırsaklardaki hastalık yapan bakteriler çoğaldığı zaman bunlar insan vücudumuzun sağlığını bozar. Bu yüzden en büyük tehlikedir.

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    Vücudumuzda hastalık yapan bakteriler artınca bütün mide bağırsak bozuklukları ve buna bağlı olarak da beyin bozuklukları, bipolar hastalıkları, depresyon, anksiyete kaygı, uykusuzluk artıyor. O halde hakikaten eğer hemoroid varsa, basurumuz varsa bunun sebebi bir kronik kabızlıktır. Su içmemek ve kristal kaya tuzu yememek de bunların sebeplerini arttırmaktadır' diye konuştu.

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    basur Canan Karatay hemoroid

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