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Canan Karatay'dan çarpıcı balık uyarısı: Balığı unlayıp kızartmak bakın neye sebep oluyormuş! "Karadenizliler bana kızmasın"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2024 07:06
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Sağlıklı yaşam hakkında yapığı uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay balık hakkında çarpıcı bir uyarıda bulundu. Türk halkı genel olarak balığı unlayıp kızartmayı tercih ediyor. Canan Karatay'a göre balığı bu şekilde pişirmek büyük tehlikeye yol açıyor. Öte yandan kırmızı et konusuna da değinen Karatay, soslu kırmızı etlerin kanserojen madde içerdiğini ancak bizim halkımızın tükettiği kuzu eti, dana kıyma gibi ürünlerin zararsız olduğunu belirtti.

Canan Karatay'dan çarpıcı balık uyarısı: Balığı unlayıp kızartmak bakın neye sebep oluyormuş! "Karadenizliler bana kızmasın"

Ünlü profesör Canan Karatay sağlık ve hastalıklar hakkında yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Fit görünümüyle dikkat çeken 80 yaşındaki Karatay, YouTube platformunda yayınlanan Sözcü TV'nin konuğu oldu. "Karadenizliler bana kızmasın" diyerek uyarıda bulunan Karatay özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde sıklıkla tüketilen balıklar hakkında çarpıcı açıklamada bulundu. Karatay, unlanıp kızartılmış balığın kanserojen madde içerdiğini açıkladı.

CANAN KARATAY1

KIRMIZI ETİ HAZIRLANMA ŞEKLİNE GÖRE KANSEROJEN OLUYOR

CANAN KARATAY2

Kırmızı etin hazırlanma biçimine göre kanserojen halde geldiğini dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, "...Kırmızı et kanserojen diye yemeyin diyorlar ama soslu kırmızı et tabii ki kanserojendir. Üstü kanser dolu maddelerle sulanmıştır, yıkanmıştır ve yağlanmıştır. Bizim kırmızı etlerimiz aynı değildir. Hazırlama şekilimiz de aynı değildir. Yani bizim mangalda da onlar kullanılmaz. Bizim tükettiğimiz kırmızı etler; en çok sevdiğimiz kuzu eti, dana kıyma ve keçi gibi etlerdir. Bunlar hiçbir zaman kanserojen değildir. Ancak hazırlama şekli çok önemli." ifadelerine yer verdi.

"KARADENİZLİLER BANA KIZMASIN"

CANAN KARATAY3

Daha sonra balık konusuna değinen ünlü profesör, "Balık mesela, balığı alıp, unlayıp kızartırsanız kanserojendir. Karadenizliler bana kızmasın. Hamsiyi ben çok severim. Hamsi çok önemlidir hakikaten. Biz hamsiyi tuzlarız ve bütün kış yeriz çiğ çiğ." diyerek unlanan ve kızartılan balığın kansere yol açtığının altını çizdi.

KIZARTMA YERİNE IZGARA VEYA FIRIN TERCİH EDİLMELİ

CANAN KARATAY4

Sunucunun, "En çok önereceğiniz balık diye sorsam var mı bir cevabı?" sorusuna ise Canan Karatay, "Türkiye'de hamsi ve sardalya. Omega 3'ü çok fazladır. Palamut da çok iyidir. Yani yağlı balıklar. Yalnız kızarmayacak ama ızgara yapılabilir. Fırında buğulama yapılabilir. Bu en sağlıklısıdır. Bunlar yenebilir." şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Canan Karatay
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