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  4. Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı! Sakın tüketmeyin, meğer alkolden bile zararlıymış

Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı! Sakın tüketmeyin, meğer alkolden bile zararlıymış

18.08.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da gündem olan Canan Karatay şaşırtan uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Prof. Dr. Canan Karatay, bir içeceğin çok tüketilmesi durumunda alkolden bile daha zararlı olduğunu belirtti. Uzman isim o içeceğin kalbe, sinir sistemine ve bağışıklığa olumsuz etkilerini sıraladı.

Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı! Sakın tüketmeyin, meğer alkolden bile zararlıymış

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan ezber bozan bir açıklama geldi. Uzman isim, özellikle sporcuların ve gençlerin sık sık tükettiği enerji içeceklerinin alkolden daha zararlı olduğunu vurguladı.

canan karatay

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ PARAMPARÇA EDİYOR

Canan Karatay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir"

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"ALKOLDEN DAHA HIZLI KARACİĞER YAĞLANMASINA SEBEP OLUYOR"

Canan Karatay enerji içeceklerine dair yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur" diyen Canan Karatay, "Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır"

canan karatay

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Canan Karatay enerji içeceği

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