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Canan Karatay'dan kilo sorunu yaşayanlara mucize öneri! Kahvaltıda bunu tüketenlerin karnı dümdüz olacak

25.07.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığı konusunda verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan kilo sorunu yaşayanlara mucize bir öneri geldi. Uzman isim kahvaltıda tüketilmesi halinde karnı dümdüz yapan besinleri açıkladı. Canan Karay'ın açıklamasına göre bu gıdaları yiyenler rahatlıkla kilo veriyor. İşte o mucize öneri...

Canan Karatay'dan kilo sorunu yaşayanlara mucize öneri! Kahvaltıda bunu tüketenlerin karnı dümdüz olacak

Yaptığı ezber bozan açıklamalarla adından söz ettiren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. Uzman isim bölgesel yağlanma sorununu ortadan kaldıracak besinlere dikkat çekip bunların mutlaka kahvaltı rutinine eklenmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

YAĞ YAKMA HIZINI ARTIYOR!

Canan Karatay'ın açıklamasına göre, sabah kahvaltısında yer fıstığı, badem ve fındık tüketen bireylerde yağ yakma hızı artış gösteriyor.

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Uzman isim, daha dengeli bir beslenme düzeni için yapılaması gereken kahvaltıya da değindi.

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MUCİZEVİ KAHVALTI!

Karatay, "Kahvaltı rutinine en az 2 pişmiş yumurta dahil edilmeli" dedi. İsteğe göre menemen, omlet ya da pastırmalı yumurta öneren ünlü doktor, poğaça, açma ve simit konusunda ise uyardı.

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"Hamur işlerinin tüketilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Karatay'ın açıklamasına göre 1 çay bardağı çayın yanında; fındık, badem ve yer fıstığı gibi gıdalar yer aldığı zaman yağ yakma hızı artıyor.

Sağlıklı beslenme ile birlikte egzersizin de önemli olduğu bilinen bir gerçek. İşte zayıflamak isteyenlerin uygulaması gerekenler:

  • Günde ortalama 45 dakika kadar yürüyüş yapın.

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  • Gün içerisinde 3 ana ve 3 ara öğün beslenin. Mümkün oldukça öğün atlamayın.

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  • Açlık hissettiğiniz takdirde su için, bir meyve tüketin ya da sağlıklı kuruyemişler ile o öğünü geçiştirin.

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  • Fiziksel özellikleriniz ile yaş aralığınıza uygun beslenme programlarını tercih edin.
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