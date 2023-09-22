Canan Karatay'dan kritik uyarı! Meğer yanlış biliyormuşuz, böyle görünüyorsa sakın tüketmeyin

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. "Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız." diyen uzman isim yaptığı açıklamada "Domates meyvedir. Ama biz sebze olarak ayırmışız. Çok fazla tüketildiğinde özellikle haziran ve temmuz ayında hastalarımın hem şekerleri hem de ürük asitleri yükselir." ifadelerini kullandı.

"CANAN KARATAY KARBONHİDRAT VERMİYOR" SÖZLERİNE ÇARPICI YANIT!

Uzman isim kendisi için sarf edilen sözlere dikkat çekip çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Diyorlar ki Canan Karatay karbonhidrat vermiyor. Domateste de yeşil fasulyede de baklada da şeker var." ifadelerini kullanan uzman isim, bu duruma açıklık getirdi.

"BÜTÜN HASTALIKLARIN SEBEBİ!"

Karatay açıklamalarına şöyle devam etti:

"İlaçlı tarım zehiriyle büyütülüyor. Tarım zehirleri, bütün hastalıkların sebebi. Kanser de dahil. Şu an domatesin dönemi değil. Doğru mevsim eylül ayında. Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli."

SON NOKTAYI KOYDU!

Uzman isim "Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Siz ona dikkat edin. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız" sözleri ile konuya son noktayı koydu.

