Canan Karatay'dan kritik uyarı! Tüketmeden önce bir daha düşünün, meğer o besin erkeklerde kelliğe yol açıyormuş

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Erkeklerin korkulu rüyası olan saç dökülmesinden bahseden uzman isim, o besinin kelliğe yol açtığını ifade etti.
Kelliğin genetik olmadığını vurgulayarak ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Kellik insülin yüksekliğiyle alakalıdır. Kellik D vitamini eksikliği ve Omega 3 eksikliğiyle alakalıdır" ifadelerini kullandı.
İnsülin yüksekliği olan erkeklerde alınlarının açılmaya başlayacağını söyleyen Uzman isim sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu tamamen bilimseldir kitabımda anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler.
Pilav lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü; insilünü yükseltir."
Uzman isim saç dökülmesi sorunundan muzdarip kişiler için ise şu tavsiyeyi verdi:
"Erkekler bol bol terayağ, bol bol zeytinyağ ve omega 3 alsınlar. Bol bol D vitamini takviyesi yapsınlar ve B 12'lerine baksınlar bütün bunlar birden bire olmaz.
Gençlerde daha çabuk olabilir ama sabırla o göbek gittikten sonra saç çıkmaya başlıyor. Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın"