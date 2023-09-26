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Canan Karatay'dan kritik uyarı! Tüketmeden önce bir daha düşünün, meğer o besin erkeklerde kelliğe yol açıyormuş

26.09.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı ezber bozan açıklamalarla da gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay saç dökülmesi sorununa değindi. Uzman isim, sağlıklı beslenmenin bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı ve bilhassa erkeklerde saç dökülmesine neden olan besine karşı uyardı.

Canan Karatay'dan kritik uyarı! Tüketmeden önce bir daha düşünün, meğer o besin erkeklerde kelliğe yol açıyormuş

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Erkeklerin korkulu rüyası olan saç dökülmesinden bahseden uzman isim, o besinin kelliğe yol açtığını ifade etti.

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CANAN KARATAY'DAN EZBER BOZAN AÇIKLAMA

Kelliğin genetik olmadığını vurgulayarak ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Kellik insülin yüksekliğiyle alakalıdır. Kellik D vitamini eksikliği ve Omega 3 eksikliğiyle alakalıdır" ifadelerini kullandı.

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"LEZZETLİ OLABİLİR AMA SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEMEL NEDENİ!"

İnsülin yüksekliği olan erkeklerde alınlarının açılmaya başlayacağını söyleyen Uzman isim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tamamen bilimseldir kitabımda anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler.

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Pilav lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü; insilünü yükseltir."

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SAÇLARINIZ DÖKÜLÜYORSA BUNLARI MUTLAKA YAPIN

Uzman isim saç dökülmesi sorunundan muzdarip kişiler için ise şu tavsiyeyi verdi:

"Erkekler bol bol terayağ, bol bol zeytinyağ ve omega 3 alsınlar. Bol bol D vitamini takviyesi yapsınlar ve B 12'lerine baksınlar bütün bunlar birden bire olmaz.

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Gençlerde daha çabuk olabilir ama sabırla o göbek gittikten sonra saç çıkmaya başlıyor. Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın"

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