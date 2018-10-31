Canan Karatay'dan tepki çekecek sözler! Cevabı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi

Canan Karatay, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk oldu. Karatay, veganlarla ilgili yöneltilen soruya yine tepki çekecek sözlerle yanıt verdi. Karatay, 'tahıl beyinli' dediği veganları bu kez de koyunlara benzetti.

Karatay çok tepki çeken açıklamasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Veganlarla vejeteryanları karıştırmayalım. Bana hücum edenlerin büyük çoğunluğu vejeteryan. Cımbızla çekmişler, ben bir daha söylüyorum vejeteryanlara karşı değilim. Veganların sağlıksız olduğunu bir hekim olarak söylüyorum çünkü görüyorum. İnsan vücudunun yapısı şudur; yüzde 60'ı sudur, yüzde 20'si proteindir, yüzde 19'u yağdır. Bu protein ve yağ hayvansal protein ve yağdır. Yüzde 1'i karbonhidrattır. Şimdi veganlar kesinlikle her türlü hayvansal ürünü reddediyorlar. Vejeteryanlar apayrı, vejeteryanlarla veganların farkını anlamamız lazım. Bunu söylüyorum. Veganlar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler, tereyağı yemezler. Bu hakikaten insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır.