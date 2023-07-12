Canan Karatay'dan yaşlanmayı önleyen muhteşem ipucu! Yiyen 10 yaş geriye gidiyor

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay 10 yaş gençleştiren besini açıkladı. Cilt hücrelerini yenileyen ve dermis tabakasındaki yaşlanmayı 10 sene geriye götüren kiviyi, gençlik dönemlerinde çok tükettiğini vurgulayan uzman isim; bu meyvenin sağlıklı hücre sayısını artırdığını belirtti.

10 YAŞ GENÇLEŞTİRİYOR

Canan Karatay, C vitamini bakımından zengin olan kivi meyvesinin adeta 10 yaş gençleştirdiğini belirtti ve akşam saatlerine kadar günün her anı tüketilebileceğini vurguladı.

KIRIŞMA VE SARKMALARI ÖNLER

Kivi, yüksek antioksidan özelliğiyle ön plana çıkar. Hasar almış hücrelerin onarılmasında yardımcıdır. Diri ve sıkı cilt görünümü için idealdir. Öte yandan lif bakımından da zengin olduğu bilinir.

YAŞLANMAYA MEYİLLİ OLAN HÜCRELERİ YENİLER

Kivi; Lutien ve zeaksantin bakımından da zengindir.

Kivi, yaşlanmaya meyilli olan hücreleri onarır ve yenilenmesini sağlar. Kırışma ve sarkmaların önüne geçer.

Kivi, göz çevresinde oluşmaya başlayan morluk ve halkalara iyi gelir. Saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Saç köklerindeki azalmış vitamin seviyesini artırır. Kandaki kötü kolesterol seviyesini en aza indirger.

