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Canan Karatay ezber bozdu: Tuzsuz hayat olmaz! Zeytin yoksa köleyiz

07.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay açıklamalarıyla yine dikkat çekmeyi başardı. YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olarak katılan Canan Karatay, kristal kaya tuzunun önemine değinerek, “oksijen, su ve tuzsuz hayat olmaz” diyor. Son yıllarda Covid-19'la gündemden düşmeyen virüslerle de ilgili konuşan Canan Karatay, “Biz ölürüz virüsler ölmez” dedi. Türkiye’nin yüzde 80’inin kabız olduğunu dile getiren Canan Karatay, denizlerdeki müsilajla da ilgili konuştu.

Canan Karatay ezber bozdu: Tuzsuz hayat olmaz! Zeytin yoksa köleyiz

Prof. Dr. Canan Karatay, Ferda Yıldırım’ın YouTube kanalına konuk oldu. Sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz için kristal kaya tuzunun önemine değinen Prof. Dr. Canan Karatay, “oksijen, su ve tuzsuz hayat olmaz” dedi. Tek derdinin halk sağlığı olduğunu söyleyen İbn-i Sina’nın tıbbıyla yetiştiğini anlatan Canan Karatay ABD’nin Green Card vermek istemesini onların çıkarlarını yemin ederek koruyamazdım o sebeple ülkeme döndüm diye anlatıyor.

KİMYASALLARDAN UZAK DURUN

Yumurta, zeytinyağı, tereyağı, tuz, şeker gibi pek çok konuda ezber bozan Karatay, “virüslerden, bakterilerden korkmayın diyor” ve DNA’mızı bozan kimyasallardan uzak durmamızı öneriyor.

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Tuz ve yağ olmadan antikorun oluşmayacağını da söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, müsilajdan virüslere, kişiye özel tedavi yöntemlerinden yaşam biçimine, kristal kaya tuzu tüketiminden, deterjan ve dezenfektanların hayatımıza etkilerine, pek çok söylemiyle bir kez daha gündem yaratacak.

"ZEYTİN YOKSA KÖLE OLURUZ"

Müsilajın sebeplerinden birinin suya akan tonlarca dezenfektan olduğunu söyleyen Karatay, susuz, tuzsuz ve mineralsiz bir hayatın mümkün olmadığını dile getirdi. İyotun mikropları öldürdüğünü dile getiren Canan Karatay, zeytinin ise stratejik bir ürün olduğunu zeytin olmazsa köle olunacağını söyledi. “Ben görevimi yaptım. Vicdanım da gönlüm de rahat” diyerek söyleşisini noktaladı.


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