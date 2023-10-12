Canan Karatay İbni Sina'dan örnek vererek açıkladı! Bakın beslenme reçetesinin olmazsa olmazları nelermiş

İç Hastalıkları ve Kardiyaloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Hastalıklara karşı sunduğu farklı tedavi yöntemleriyle dikkat çeken Karatay “3 öğün hastalıklıdır” dedi ve tek öğün tavsiyesinde bulundu. Uzman isim beslenme düzeninin olmazsa olmazlarını da açıkladı.

ATV Haber'e konuşan Canan Karatay açıklamasında "3 ana öğün, 3 ara öğün çok tehlikeli. Bu memlekette obezitenin, şişmanlığın sebebi o. Karaciğer yağlanmasının sebebi de o. Hazmetme süresini vücudumuza tanımıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Karatay "İbni Sina 11. yüzyılda 'Doğru dürüst bir öğün yerseniz yeterlidir' diyor. Hücreler kendini toparlayacak, tam hazım olacak vücudunuzda. 3 öğün hastalıklıdır. Sağlıklı ve doğal yerseniz zaten acıkmazsınız" dedi.

TEK ÖĞÜNDE NELER OLMALI?

Uzman isim tek öğünde beyaz un, şekerli ürünler, pilav ve makarnanın olmaması gerektiğini dile getirdi ve bunlar yenilirse hücreler yeterli beslenmediğinden dolayı daha çabuk açlık hissedileceğini vurguladı.

Karatay açıklamasında "İlk öğün kahvaltıdır. Yumurta, şirden mayalı peynir, 10 tane veya 20 tane zeytin, köy domatesi, biber, peynir üzerine tahin koyabilirsiniz." cümlelerine yer verdi. Uzman isim acıkınca önce su içilmesini tavsiye ediyor.

