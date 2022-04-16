Canan Karatay iddialı konuştu! Sigarayı bıraktıracak formül

Yaptığı her açıklamada Kaya tuzunun önemine dikkat çeken Canan Karatay, Akşam gazetesine yaptığı özel açıklamalarda da kaya tuzu hakkında önemli bilgiler verdi. Canan Karatay açıklamasında, "Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunun yüzde 30-35'i tuzdur yüzde 80'i mineraldir. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi lazım. Yurt dışında tuz tedavi odaları var. Evimde kaya tuzu lambaları var. Kaya tuzu vücuttaki tüm metalleri atar. Kaya tuzu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur." dedi.

"PEYGAMBER EFENDİMİZ YEMEKTEN ÖNCE YEMEZ MİYDİ?"

"Hazır yiyecekler dilde 5. Bir tat duyusu geliştiriyor. Çocuklar, gençler kadınlar kola, şekerli içeceklerde bunu arıyor. İşte bunu resetlemek için veya sigarayı bırakmak istiyorsanız ağzınıza tuz koyup emeceksiniz. Peygamber efendimiz her yemekten önce tuz yemez miydi?"

KAYA TUZUNUN FAYDALARI

Kaya tuzu genelde Anadolu mutfağından eksik olmaz. Hatta birçok ev hanımı turşu yaparken bu tuzdan kullanır. Kaya tuzunun yemeklere de eklenmesi öneriliyor.

Kaya tuzunun başlıca faydalarını açıklayan uzmanlar şu bilgileri verdiler.

Kaya tuzu hazmı kolaylaştırdığı için hazımsızlığa iyi gelmektedir.

Kaya tuzunun sindirim sistemine de faydaları bulunuyor (Gaz sorununa iyi gelir, Mide yanmasını ortadan kaldırır, Gastriti önler)

Vücudun tuz dengesini sağlar, kan dolaşımını hızlandırır aynı zamanda vücudun daha sağlıklı olmasını sağlar.

Kemik ve kas ağrılarına karşın da kaya tuzunun faydaları saymakla bitmemektedir.



