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Canan Karatay tüketilmesi gereken en önemli besinleri açıkladı! Aralarında paça çorbası yok

13.04.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, her gün dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekliyor. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, yeni çıkardığı kitapta önemli konulara değiniyor. Bağışıklık sisteminin gücüne vurgu yapan Canan Karatay, mutlaka tüketilmesi gereken önemli besinleri açıkladı. Yıllardır alışık olunduğu üzere paça çorbasının listede yer almaması, Canan Karatay’ı takip edenleri şaşırttı.

Canan Karatay tüketilmesi gereken en önemli besinleri açıkladı! Aralarında paça çorbası yok

Prof. Dr. Canan Karatay, 24 TV'den Melis Bakangöz'e yeni çıkardığı kitabı hakkında özel açıklamalarda bulundu. Çıkardığı yeni kitabı hakkında bilgi veren Canan Karatay; virüsler, bakteriler, toksinler, mantarlar ve kimyasal zehirler hakkında önemli bilgiler paylaştığını aktardı. Tecrübeli doktor vücudun bağışıklık sisteminin 'zırhlı' olması gerektiğini kitapta okuyucunun göreceğini belirtti.

CANAN KARATAY: FERMENTE GIDALAR ÇOK ÖNEMLİ

Fermente gıdaların önemine dikkat çeken Canan Karatay, "Bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlayan en önemli unsurlar mide bağırsaklarımızda bulunan dost bakterilerdir. Bu bakteriler insan vücudunun ağırlığından daha fazladır. Bu dost bakteriler fazla olduğu sürece bağışıklık sistemini güçlendirirler. Son çalışmalarda görüldüğü gibi bağışıklık sisteminin gücünü %90 bu dost bakteriler oluşturuyor. Bu dost bakterileri öldürmemek için, doğru beslenme, hareket etme, iyi uyumaya dikkat edilmelidir." dedi.

CANAN KARATAY BU SEFER TARHANA ÇORBASINI ÖNERDİ

Tecrübeli doktor vücutta dost bakterilerin korunmasına dikkat çekerek 3 besin hakkında önemli uyarılarda bulundu. Beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Canan Karatay; doğal sirke, peynir ve tarhananın önemini vurguladı.


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