Canan Karatay yine ezber bozdu! "Kurtlu elma tüketin"

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı programlarda, etkinliklerde ve kendi YouTube kanalında sağlıklı yaşam önerilerinde bulunuyor. Sağlık için doğal beslenmeyi savunan kişilere yön veren Karatay, mutfağımızda bulunan fark etmediğimiz tehlikeleri sıralayarak asla almamamız gereken gıdaları açıkladı.

"PAKETE GİRMİŞ HİÇBİR ŞEYİ ALMAYIN"

Karatay, "Ben onu bilmem ben köy tereyağı diyorum. Pakete girmiş hiçbir şeyi almayın. Peynir tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendinizi mayalanacaksınız. Pakete girmiş olanlar peynir ve yağlar süt tozundan yapılıyor." diyerek paketli gıdaların zararlı olduğunu belirtti.

BİR TATLI KAŞIĞI TUZ BU HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

"Hücrelerimizin yüzde 60'ı sudur, mineralli sudur. Tuz denildiğinde kaya tuzundan bahsediyorum. Endüstriyel tuz tehlikelidir. Kristal kaya tuzunda 84 tane doğal küçük mineraller vardır. Bunlara insan vücudunun ihtiyacı vardır. Bir tatlı kaşığı kristal kaya tuzu her gün tüketebilirsiniz. Tuz ve mineraller Alzheimer'ı, Parkinson'u, bunamayı önlüyor."

"Meyve tabii ki tüketin ama mesela kurtlu elma tüketin. İlaçsız olacak. Çünkü kurtlar sizden bizden akıllıdır. İlaçlı olan üstünde tarım zehri olan hiçbir şeyi kurtlar yemez. Siz kurtlu elma tüketebilirsiniz ama ısırdığınız zaman dikkat edin kurdun yarısı elmada kalmasın!"

GAZLI İÇECEKLERDEKİ ŞEKER ORANI HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

"Vücudumuzun şekere ihtiyacı yoktur. Kırmızı kan hücrelerinin çekirdeği yoktur. Bir tek onların şekere ihtiyacı vardır. Çekirdeği olmadığı için enerji üretemezler ama diğer bütün hücrelerimiz gerekli enerjiyi üretir. Kırmızı kan hücrelerinin 24 saatte şeker ihtiyacı bir kesme şeker kadardır. Gazlı içeceğin bir kutusunda 22 adet çay şekeri var. Hastalıkların sebebi."

