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Canavar kasırga çok yaklaştı! Halk bölgeyi terk ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

Florence kasırgası saatte 140 kilometre hızla eserek ABD’nin Kuzey Carolina eyaleti sahillerine yaklaşıyor.

Canavar kasırga çok yaklaştı! Halk bölgeyi terk ediyor

Florence kasırgası saatte 140 kilometre hızla eserek ABD’nin Carolina sahillerine yaklaşırken, 4 gün sürebilecek yağmurları da beraberinde getirmesi bekleniyor.

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Carolina sahillerinde yaşayan halk kasırgadan kaçmaya çalışırken, doğu sahilinde yaşayan 5,4 milyondan fazla bölge sakini kasırgaya karşı uyarılmalarına rağmen evlerinde kalmayı planlıyor.

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Sahilde yaşayan çok sayıda insan dün otobüslerle Carolina’nın iç kesimlerine taşındı. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper herkesi bölgeyi terk etmesi için ikna etmeye çağırdı. Cooper, “Kasırgadan meydana gelecek rüzgar ve dalgalar şimdiye kadar hiç görmediğiniz kadar kötü bir etkiye sahip olabilir. Daha önce başka fırtınaları atlatmış olsanız bile, bu fırtına çok farklı. Bu fırtınayı atlatabileceğinizi düşünerek hayatınızı riske atmayın” dedi.

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Hava tahmincileri Florence kasırgasının yarın akşam ya da Cuma sabahı karaya çıkmasını bekliyor. Fırtınanın karaya çıkınca yavaşlayacağını kaydeden yetkililer yağışlar yüzünden iç kesimlerde sellerin meydana gelebileceğini belirtti. Sellerin ise endüstriyel atık sahalarını ve domuz çiftliklerini etkileyerek çevresel hasara yol açabileceği de ayrıca belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey ve Güney Carolina ve Virginia’da olağanüstü hal ilan etti. Trump yaptığı açıklamada, Federal hükümetin Florence kasırgasına tamamen hazır olduğunu söyledi.

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kasırga Canavar Florence halk terk ediyor

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