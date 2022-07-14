Çankırı'da sular çekildi, kemikler ortaya çıktı! 'Kıbleye yatırılmış'

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki boş bir arazide yağmur sebebiyle biriken suların çekilmesiyle göçük meydana geldi. Vatandaşlar, göçük sırasında toprağın altından insan kemiklerinin olduğunu fark etti. Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, insan kemikleriyle ilgili inceleme başlattı.

''KIBLEYE DOĞRU YATIRILMIŞ''

Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi. Muhtar Ünver, "Köyümüzün ihtiyarları, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış, Müslüman mezarı gibi görünüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler" dedi.

(DHA)



