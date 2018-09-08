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Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatice Koçdoğan idaresindeki 06 AG 8871 plakalı otomobil, Şabanözü-Orta karayolu Akpunar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Muhittin ve Türkan Koçdoğan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Türkan Koçdoğan, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Şabanözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı Orta Şabanözü trafik kazası

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