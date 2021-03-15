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  4. Canlarını hiçe saydılar! Selfie çektirmek için tramvay yoluna oturdular

Canlarını hiçe saydılar! Selfie çektirmek için tramvay yoluna oturdular

15.03.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Canlarını hiçe saydılar! Selfie çektirmek için tramvay yoluna oturdular

Antalya'da Pazar günü kısıtlamadan muaf tutulan turistler, fotoğraf çektirmek uğruna canlarını hiçe saydılar. Nostaljik tramvay yoluna oturarak fotoğrafının çekilmesini isteyen turistlerin ilginç anları cep telefonuyla kayda alındı. Kısıtlamadan dolayı tramvay hattının çalışmaması ise olası bir kazayı önledi.

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde Attolos Heykeli’nin önünden geçen nostaljik tramvay hattına yatarak poz verip fotoğraf çektirdi. İlginç anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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TRAMVAY HATTINA OTURARAK POZ VERDİ

Turistler çevrede geçen bir vatandaştan fotoğraflarını çekmelerini isteyerek tramvay hattının ortasına oturdu, ardından tek tek tramvay yoluna oturarak poz vermeye başladı. Uzun süre devam eden fotoğraf ve selfie çekimi tramvayların kısıtlama süresince çalışmaması sebebiyle kazasız atlatıldı.

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İHA

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