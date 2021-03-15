Canlarını hiçe saydılar! Selfie çektirmek için tramvay yoluna oturdular

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde Attolos Heykeli’nin önünden geçen nostaljik tramvay hattına yatarak poz verip fotoğraf çektirdi. İlginç anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

TRAMVAY HATTINA OTURARAK POZ VERDİ

Turistler çevrede geçen bir vatandaştan fotoğraflarını çekmelerini isteyerek tramvay hattının ortasına oturdu, ardından tek tek tramvay yoluna oturarak poz vermeye başladı. Uzun süre devam eden fotoğraf ve selfie çekimi tramvayların kısıtlama süresince çalışmaması sebebiyle kazasız atlatıldı.

İHA

