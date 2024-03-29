HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı Adana seçim sonuçları! Adana seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir mi CHP adayı Zeydan Karalar mı kazanacak?

Canlı Adana seçim sonuçları! Adana seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir mi CHP adayı Zeydan Karalar mı kazanacak?

29.03.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçime artık saatler kaldı. Büyükşehir sonuçları yakından takip edilirken Adana seçim sonuçları merak ediliyor. Adana'da mevcut Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar mı yoksa AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir mi avantajlı? Pazar akşamı Adana seçim sonuçları da çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacak!

Canlı Adana seçim sonuçları! Adana seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir mi CHP adayı Zeydan Karalar mı kazanacak?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Adana'daki vatandaşlar da Adana seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Adana seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Adana'da Zeydan Karalar ve Fatih Mehmet Kocaispir isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Zeydan Karalar, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Adana seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ayyüce Türkeş Taş'ı gösterirken, Yeniden Refah Partisi Selahattin Baysal'ı gösterdi.
Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşı yumruklayan belediye başkanı kendini bakın nasıl savunduVatandaşı yumruklayan belediye başkanı kendini bakın nasıl savundu
Canlı Bitlis seçim sonuçları!Canlı Bitlis seçim sonuçları!
Canlı Antalya seçim sonuçları! Antalya seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Hakan Tütüncü mü CHP adayı Muhittin Böcek mi kazanacak?Canlı Antalya seçim sonuçları! Antalya seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Hakan Tütüncü mü CHP adayı Muhittin Böcek mi kazanacak?
Anahtar Kelimeler:
Adana Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Geçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdü

Geçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdü

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Kuzenini ziyaret etti, 12 yaşındaki kızını taciz etti! Whatsapp yazışması ortaya çıktı

Kuzenini ziyaret etti, 12 yaşındaki kızını taciz etti! Whatsapp yazışması ortaya çıktı

Pandemi döneminde 4 bin TL'ye ev sahibi oldu! Görenler şaşırıyor

Pandemi döneminde 4 bin TL'ye ev sahibi oldu! Görenler şaşırıyor

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.