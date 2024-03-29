Canlı Adana seçim sonuçları! Adana seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir mi CHP adayı Zeydan Karalar mı kazanacak?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Adana'daki vatandaşlar da Adana seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Adana seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Adana'da Zeydan Karalar ve Fatih Mehmet Kocaispir isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Zeydan Karalar, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Adana seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ayyüce Türkeş Taş'ı gösterirken, Yeniden Refah Partisi Selahattin Baysal'ı gösterdi.



