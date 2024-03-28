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Canlı Bağcılar seçim sonuçları! Bağcılar'da seçimi Cem Kılıç mı Abdullah Özdemir mi kazanıyor?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.03.2024 12:22
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Seçim günü geldi çattı. Bir süredir devam eden seçim çalışmaları artık tamamlandı. Türkiye istediği adayı belirlemek için sandık başına gitti. Bağcılar'da yaşayan vatandaşlar da seçim sonuçlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir ile CHP'nin adayı Cem Kılıç arasında geçmesi beklenen seçim sonuçları bugün belli olacak. Akşam saatlerinde belli olması beklenen sonuçlar bu sayfada olacak!

Canlı Bağcılar seçim sonuçları! Bağcılar'da seçimi Cem Kılıç mı Abdullah Özdemir mi kazanıyor?

Seçim sonuçlarını öğrenmemize artık sayılı saatler kala Bağcılar'da iki isim ön plana çıkıyor. 2019 yılında yapılan seçimlerde yarışı yüzde 57,89'luk oy oranıyla önde tamamlayan Lokman Çağırıcı yerine bu seçimde AK Parti, Abdullah Özdemir'i gösterdi. Özdemir'in en güçlü rakibi olarak karşısında CHP'nin adayı Cem Kılıç yer alıyor. 2019 yılında yüzde 20'nin üzerinde bir oy oranına ulaşan İYİ Parti ise bu seçimde Eyüp Ali Özdemir'i aday gösterdi.

Bağcılar'da seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

CHP'NİN ADAYI CEM KILIÇ KİMDİR?

Cem Kılıç 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Kılıç, Elektrik-Elektronik ve İşletme bölümlerinden mezun olmuştur. Siyasi kariyerine CHP Bağcılar Gençlik Kolu Başkanlığıyla başlayan Kılıç, ilçe başkan yardımcılığı, ilçe belediye meclis üyeliği, il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Cem Kılıç evli ve 2 çocuk babasıdır.

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AK PARTİ'NİN ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1983 Kastamonu / İnebolu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kollarında Başladı, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi.

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Bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen Ak Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görev almaktadır. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. İnşaat sektöründe Proje, Yapı Denetim, İnşaat Malzemeleri satışı , Mobilya ve Müteahhitlik hizmetleri veren şirketleri bulunan Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

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