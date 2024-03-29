Canlı Balıkesir seçim sonuçları! Balıkesir seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Yücel Yılmaz mı CHP adayı Ahmet Akın mı kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Balıkesir seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Balıkesir'deki seçim yarışı Yücel Yılmaz ile CHP adayı Ahmet Akın arasında geçecek. Balıkesir seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Balıkesir seçim sonuçları Mynet'te olacak. Balıkesir'de Yücel Yılmaz, 2019'daki seçimlerden galibiyetle ayrılmıştı. Ahmet Akın ise CHP tarafından Balıkesir'de aday gösterildi.

MEVCUT BAŞKAN YÜCEL YILMAZ

1975 doğumlu olan Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken 27 Kasım 2018'de AK Parti'nin Balıkesir adayı olarak açıklandı ve 2019 seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

CHP'NİN ADAYI AHMET AKIN

Ahmet Akın, 13 Ağustos 1973 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Ahmet Akın, 25, 26 ve 27. dönem Balıkesir milletvekilliği yaptı.



