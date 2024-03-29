Canlı Eskişehir seçim sonuçları! Eskişehir yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin Nebi Hatipoğlu mu, CHP adayı Ayşe Ünlüce mi?

Eskişehir seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz. Uzun yıllardır Yılmaz Büyükerşen ile CHP yönetiminde olan Eskişehir’de 2024 yerel seçimleri için büyük bir heyecan yaşanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP bu kez Yılmaz Büyükerşen’in yerine Ayşe Ünlüce’yi aday gösterdi. AK Parti ise İYİ Parti’den transfer ettiği Nebi Hatipoğlu ile yarışa girdi.

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP, Eskişehir’de 2019 seçimlerini yüzde 52,30 oy oranı ile kazanmıştı. 2019 seçimlerinde Eskişehir’de AK Parti ise CHP’nin ardından yüzde 45,14 ile en yüksek oy alan ikinci parti oldu. CHP de AK Parti de 2019 seçimlerinde gösterdiği adaylardan farklı isimlerle bu kez Eskişehir yerel yönetimini kazanmak için mücadele edecek. İYİ Parti ise bu seçimde Eskişehir’de aday olarak Melih Aydın’ı gösterdi. Yeniden Refah Partisi’nin adayı Kadir Çalışıcı, Zafer Partisi’nin adayı ise Oğuz Beki oldu.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

2024 yerel seçimleri ile birlikte Eskişehir’de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi de sona erdi. CHP bu seçimlerde tercihini Büyükerşen’den yana kullanmasa da yine Büyükerşen’in en yakınındaki isimlerden birisi olan Ayşe Ünlüce’yi aday olarak seçmenin karşısına çıkardı.







