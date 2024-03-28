Canlı Eyüpsultan seçim sonuçları! Eyüpsultan'da seçimi Deniz Köken mi Mithat Bülent Özmen mi kazanıyor?

Yerel seçim sonuçları heyecanı geldi çattı. Aylardır devam eden seçim çalışmalarının ardından vatandaşlar bugün 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Özellikle kıyasıya bir rekabetin olacağı konuşulan İstanbul'da Eyüpsultan seçim sonuçları da yakından takip ediliyor. 2019 yılında yapılan son yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Deniz köken yüzde 49 oyla belediye başkanı seçilmişti. CHP'nin adayı ise yüzde 47 oy almıştı. AK parti mevcut başkan Deniz Köken'i yeniden aday gösterirken CHP ise Mithat Bülent Özmen'i aday gösterdi. Eyüpsultan 2024 seçimlerinde AK Parti adayı Deniz Köken ve CHP adayı Mithat Bülent Özmen favori isimler olarak öne çıkıyor.

Yerel seçim sonuçları için geri sayıma geçilirken, yayın yasağı sona erer ermez İstanbul ve Eyüpsultan seçim sonuçları Mynet'te olacak. Eyüpsultan'da 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan Deniz Köken yüzde 47’lik bir oy oranıyla seçim yarışını önde tamamlayarak belediye başkanı seçilmişti. Bu seçimde Köken'i yeniden aday gösteren AK Parti Eyüpsultan'da yine aynı sonucu elde etmek istiyor. CHP ise aday gösterdiği Mithat Bülent Özmen ile seçimi kazanma hedefinde

İYİ Parti'nin Eyüpsultan'daki adayı Emel Bilenoğlu, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Lokman Çelik, Zafer Partisi’nin adayı ise Bora Göktepe oldu.

Fatih seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ'NİN ADAYI DENİZ KÖKEN

AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 1964 senesinde Ordu'nun Perşembe ilçesinde doğdu. Deniz Köken, 1994-1999 yılları arasında Eyüpspor Kulübü'nde Başkanlık yaptı. 1999'da tekrar Eyüp ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne seçildi. Müziğe olan ilgisi sebebi ile Eyüp Musiki Vakfı Kurucu Üyeliği, Ordulu olması sebebi ile Ordulular Birliği Hizmet Vakfı Kurucu Üyeliği yaptı.

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CHP'NİN ADAYI MİTHAT BÜLENT ÖZMEN

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son enerji sektörünün önde gelen holdinglerinden birinde CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





