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Canlı Isparta seçim sonuçları! Isparta seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen mi?, İYİ Parti adayı Ahmet Tural mı kazanacak?

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 19:18
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31 Mart yerel seçime sayılı gün kaldı. Isparta'da kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. Isparta'da belediye başkanlığı görevini yürüten AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen mi?, İYİ Parti adayı Ahmet Tural mı?, CHP adayı Atakan Yazgan mı bu yarışın galibi olacak? Isparta seçim sonuçları anbean Mynet'te sizlerle olacak.

Canlı Isparta seçim sonuçları! Isparta seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen mi?, İYİ Parti adayı Ahmet Tural mı kazanacak?

Pazar günü yapılacak seçime sayılı günler kala vatandaşlar Isparta'nın sonuçlarını ilgiyle takip ediliyor. Isparta'nın seçim sonuçlarıyla ilgili tüm ayrıntılar, anlık tablolar ve devam eden rekabet Mynet'te olacak.

2019'daki yerel seçimlerde AKP'nin Adayı Şükrü Başdeğirmen kazanmıştı. 2024 seçimlerinde yine AKP'den aday olan Şükrü Başdeğirmen ve İYİ Parti'nin adayı Ahmet Tural arasında geçecek. 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Şükrü Başdeğirmen, İYİ Parti'yi geride bırakarak belediye başkanı olmuştu.

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Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Isparta'nın seçim sonuçları Mynet'te olacak.

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK Parti şuanki Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ile, MHP Yusuf Ziya Günaydın ile, İYİ Parti Ahmet Tural ile, CHP ise Atakan Yazgan ile yarışı kazanmak için savaşacak.

Yerel Seçim 2024


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Isparta Seçim 2024
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