Canlı Kayseri seçim sonuçları! Kastamonu yerel seçim sonuçlarında AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç mı, CHP adayı Murat Molu mu, İYİ Parti adayı Kazım Yücel önde?

Kayseri yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak edildi. Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Kayseri seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle beraber tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları yayımlanacak. İşte 2024 Kayseri seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Kayseri'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç galibiyetle ayrılmış ve Belediye Başkanı olmuştu.

AK PARTİ'NİN ADAYI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinin Şıhlı beldesinde doğdu. Kayseri İmam Hatip Ortaokulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Nöroloji alanında uzmanlığını tamamladı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Girne Asker Hastanesi'nde Tabib Teğmen olarak tamamladı. İzmir MTTB, Millî Gençlik Vakfı ve Hekimler Birliği vakfı gibi vakıflarda yöneticilik ve başkanlık görevleri üstlendi.

Siyasete 1993 yılında Refah Partisi ile girdi. Refah Partisi Kayseri il başkanlığı yaptıktan sonra 1995 genel seçimleri'nde 20. Dönem Kayseri milletvekili seçildi. 1998 yılında Melikgazi belediye başkanı seçildi. 1999 yerel seçimleri'nde Fazilet Partisi, 2004, 2009 ve 2014'nde AK Parti'den 4 kez aynı göreve seçildi. 2019 yerel seçimleri'nde AK Parti ve Cumhur ittifakı adayı olarak %63,39 oy oranı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den tekrar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.

CHP'NİN ADAYI MURAT MOLU KİMDİR?

CHP Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Murat Molu'dur. Murat Molu, tıp eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra zorunlu hizmetini Urfa Sağlık Müdür Yardımcısı olarak gerçekleştirdi. Ankara Numune Hastanesi'nde Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev aldı ve burada Başhekimlik ve İl Sağlığı Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı oldu.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI KAZIM YÜCEL KİMDİR?

Kazım Yücel, Kayseri 1964 doğumlu. 2 çocuk babası ve 1 torun sahibidir. Bütün eğitim hayatını Kayseri’de tamamladı. 1985 yılında askerlik bitiminden sonra da ticarete başladı. Başında olduğu ticari firmanın faaliyetlerini yaklaşık 32 yıldır sürdürüyor. Uluslararası ithalat ve ihracatla ilgileniyor. 2010 yıllarından sonra kısmi bir siyasete 2014’te de seçimlerle yerelde belediye meclis üyesi olarak Kayseri’de hizmet verdi. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde İYİ Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı oldu.





