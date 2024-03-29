HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı Kayseri seçim sonuçları! Kastamonu yerel seçim sonuçlarında AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç mı, CHP adayı Murat Molu mu, İYİ Parti adayı Kazım Yücel önde?

Canlı Kayseri seçim sonuçları! Kastamonu yerel seçim sonuçlarında AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç mı, CHP adayı Murat Molu mu, İYİ Parti adayı Kazım Yücel önde?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.03.2024 15:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri seçim sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başına gidecek. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oylarını kullanabilecekler. Sonucu merakla beklenenler arasında Kayseri seçim sonuçları da yer alıyor. Peki, Kayseri seçim sonuçlarında AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç mı, CHP adayı Murat Molu mu, İYİ Parti adayı Kazım Yücel önde? Detaylar haberimizde...

Canlı Kayseri seçim sonuçları! Kastamonu yerel seçim sonuçlarında AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç mı, CHP adayı Murat Molu mu, İYİ Parti adayı Kazım Yücel önde?

Kayseri yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak edildi. Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Kayseri seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle beraber tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları yayımlanacak. İşte 2024 Kayseri seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Kayseri'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç galibiyetle ayrılmış ve Belediye Başkanı olmuştu.

AK PARTİ'NİN ADAYI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinin Şıhlı beldesinde doğdu. Kayseri İmam Hatip Ortaokulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Nöroloji alanında uzmanlığını tamamladı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Girne Asker Hastanesi'nde Tabib Teğmen olarak tamamladı. İzmir MTTB, Millî Gençlik Vakfı ve Hekimler Birliği vakfı gibi vakıflarda yöneticilik ve başkanlık görevleri üstlendi.

memduh büyükkılıç

Siyasete 1993 yılında Refah Partisi ile girdi. Refah Partisi Kayseri il başkanlığı yaptıktan sonra 1995 genel seçimleri'nde 20. Dönem Kayseri milletvekili seçildi. 1998 yılında Melikgazi belediye başkanı seçildi. 1999 yerel seçimleri'nde Fazilet Partisi, 2004, 2009 ve 2014'nde AK Parti'den 4 kez aynı göreve seçildi. 2019 yerel seçimleri'nde AK Parti ve Cumhur ittifakı adayı olarak %63,39 oy oranı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den tekrar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.

CHP'NİN ADAYI MURAT MOLU KİMDİR?

Murat Molu

CHP Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Murat Molu'dur. Murat Molu, tıp eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra zorunlu hizmetini Urfa Sağlık Müdür Yardımcısı olarak gerçekleştirdi. Ankara Numune Hastanesi'nde Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev aldı ve burada Başhekimlik ve İl Sağlığı Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı oldu.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI KAZIM YÜCEL KİMDİR?

kazım yücel

Kazım Yücel, Kayseri 1964 doğumlu. 2 çocuk babası ve 1 torun sahibidir. Bütün eğitim hayatını Kayseri’de tamamladı. 1985 yılında askerlik bitiminden sonra da ticarete başladı. Başında olduğu ticari firmanın faaliyetlerini yaklaşık 32 yıldır sürdürüyor. Uluslararası ithalat ve ihracatla ilgileniyor. 2010 yıllarından sonra kısmi bir siyasete 2014’te de seçimlerle yerelde belediye meclis üyesi olarak Kayseri’de hizmet verdi. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde İYİ Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı oldu.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI | Samsun seçim sonuçları: Samsun'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Halit Doğan mı CHP'li Cevat Öncü mü?CANLI | Samsun seçim sonuçları: Samsun'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Halit Doğan mı CHP'li Cevat Öncü mü?
Canlı Kırşehir seçim sonuçları!Canlı Kırşehir seçim sonuçları!
Canlı Ankara'da seçim sonuçları! Ankara'da yerel seçimi Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu kazanacak?Canlı Ankara'da seçim sonuçları! Ankara'da yerel seçimi Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu kazanacak?
Anahtar Kelimeler:
seçim kayseri seçim sonuçları Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Ligden çekilmeyi görüştüler! Kritik toplantı gece saatlerine kadar sürdü... İşte çıkan karar!

Ligden çekilmeyi görüştüler! Kritik toplantı gece saatlerine kadar sürdü... İşte çıkan karar!

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Lüks villada dehşet! Alevler içinde kaldı, sokaktakiler gözlerine inanamadı

Lüks villada dehşet! Alevler içinde kaldı, sokaktakiler gözlerine inanamadı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.