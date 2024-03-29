Canlı Kırklareli seçim sonuçları! Kırklareli seçim sonuçlarında CHP adayı Mehmet Kesimoğlu mu, MHP adayı Derya Bulut mu, İYİ Parti adayı Ali Dermenci mi kazanacak?

Kırklareli yerel seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. 31 Mart 2024 Pazar günü tüm Türkiye sandık başına gidecek. Oylarını kullanan vatandaşlar yerel seçim sonuçlarını büyük bir merakla takip edecek. Pazar günü yapılacak seçim öncesi merak edilen seçim sonuçlarından biri de Kırklareli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle beraber tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları yayımlanacak. İşte 2024 Kırklareli seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Kırklareli'de Mehmet Kesimoğlu 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'den istifa etti. Bağımsız olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde yüzde 37,48 oy alarak yeniden Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. 23 Şubat 2021 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine CHP'ye geri döndü.

CHP'NİN ADAYI MEHMET KESİMOĞLU KİMDİR?

2014 yılından bu yana Kırklareli Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1983 yılı mezunudur. Turizm Bakanlığı Bakan Müşavirliği, özel sektörde genel koordinatörlük, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. TBMM 22. ve 24. dönem Kırklareli milletvekilliği, 22. Dönem Türkiye Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

MHP'NİN ADAYI DERYA BULUT KİMDİR?

dönem MHP milletvekili adayı Derya Bulut, 1981 yılında Kırklareli'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırklareli'nde tamamladıktan sonra 1999 yılında Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 2003 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2004'te dershanede öğretmenlik görevi gerçekleştiren Bulut, 2014 yılında partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nden başkan adayı oldu. 2015 yılına kadar MHP Kırklareli İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmesinin ardından Kırklareli'nden milletvekili adayı oldu. Derya Bulut, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP'den Kırklareli Belediye Başkan Adayı oldu.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI ALİ DERMENCİ KİMDİR?

1972, Kofçaz ilçesi Devletliağaç Köyü'nde doğdu. İlkokul eğitimini kendi köyünde, orta ve lise eğitimini de Çorlu’da tamamladı. Babasının vefatından sonra yaşam koşulları eğitimini devam ettirmeye olanak vermedi. Babasının izinden devam ederek, baba mesleği olan tarım ve hayvancılık alanında çalışmalar yaptı. 23 yıldır büyükbaş işletmeciliğinde süt sığırcılığı ve çiftçilik yaparak geçimini sağladı ve sağlamaya da devam etmekte. Evli ve 2 çocuk babasıdır.





