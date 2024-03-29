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Canlı Kütahya seçim sonuçları! Kütahya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu mu CHP adayı Eyüp Kahveci mi kazanacak?

29.03.2024 12:38
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Tüm Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandığa gidecek. 61 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde sandıklar 17.00’da kapanacak ve oy sayım işlemleri başlayacak. Kütahya seçim sonuçları da bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Kütahya yerel seçimlerinde AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu mu CHP adayı Eyüp Kahveci mi avantajlı? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

Canlı Kütahya seçim sonuçları! Kütahya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu mu CHP adayı Eyüp Kahveci mi kazanacak?

31 Mart 2024 yerel seçimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 61 milyon seçmen oy kullanma işlemi için sandık başına gidecek. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean takip edilebilecek. Kütahya seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar araştırılmaya başlandı. İşte 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık olmuştu.

2014-2019 Dönemi Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesinin 52. Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a görevi devretmişti.

KAMİL SARAÇOĞLU

AK PARTİ'NİN ADAYI KAMİL SARAÇOĞLU KİMDİR?

Kamil Saraçoğlu, 1959'da Kütahya'da doğdu. Kütahya İmam Hatip Lisesini 1979'da, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1985'te bitiren Saraçoğlu, 2012-2014 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. Saraçoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

eyüp kahvceci

CHP'NİN ADAYI EYÜP KAHVECİ KİMDİR?

1968 yılında Ordu'da doğan Eyüp Kahveci, ilköğretimini ve lise eğitimini Ordu'nun Kabadüz ilçesinde tamamlamıştır. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 1990 yılından bu yana çeşitli sektörlerde yöneticilik yapmıştır. 2012 yılında Eyüp Kahveci Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'ni kurarak danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaya başlamıştır. Bu süreçte çeşitli firmalara danışmanlık eğitimleri ve seminerler vermiş, ayrıca proje danışmanlık hizmetleri de sunmuştur. Orta seviyede İngilizce bilen bu kişi, Kütahya Genç İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (KÜGİAD) üyesidir.

alim ışık

MHP'NİN ADAYI ALİM IŞIK KİMDİR?

MHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Alim Işık'tır. Prof.Dr. Alim IŞIK, 03 Şubat 1959’da Kütahya ili Simav ilçesine bağlı Kuşu Kasabası’nda doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Meryem’dir.

İlk ve orta okulu Kuşu Kasabasında, liseyi ise Çanakkale Öğretmen Lisesinde yatılı olarak okudu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü’nü Fakülte birincisi olarak bitirdi. Yüksek lisans (1984) ve doktorasını (1988) ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Yerel Seçim 2024


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