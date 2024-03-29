Canlı Muş seçim sonuçları! Muş'taki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Feyat Asya mı, DEM Parti adayı Sırrı Söylemez mi kazanacak?

Yerel seçim heyecanı başladı! Bazı il ve ilçelerin seçim sonuçları ise merak konusu. Muş da bu illerden sadece biri. Muş'taki vatandaşlar Muş seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Muş seçim sonuçlarıyla ilgili araştırmalar ise yapılmaya başlanmış durumda. Muş seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları, anlık tabloları ise Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN ADAYI MEVCUT BAŞKAN FEYAT ASYA

Muş'ta mevcut belediye başkanı Feyat Asya 31 Mart 2024 seçimlerinde de AK Parti'den tekrar Muş Belediye Başkan Adayı oldu.

DEM PARTİ'NİN ADAYI SIRRI SÖYLEMEZ

DEM Parti ise Sırrı Söylemez'i Muş Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

Öte yandan CHP'den Tuncay Çanga, İYİ Parti'den Şerefettin Yatci, Yeniden Refah Partisi'nden Aziz Süne, Zafer Partisi'nden Mehmet Beşir Kara, Saadet Partisi'nden Rıdvan Boz ve HÜDA PAR'dan Cesim Yılmaz Muş Belediye Başkan Adayı oldu.

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