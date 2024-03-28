Canlı Şile seçim sonuçları! Şile'de yerel seçimi İlhan Ocaklı mı Özgür Kabadayı mı kazanıyor?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Şile'deki vatandaşlar da Şile seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Şile seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Şile’de İlhan Ocaklı ve Özgür Kabadayı’nın isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde İlhan Ocaklı, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Şile seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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