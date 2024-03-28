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  4. Canlı Şile seçim sonuçları! Şile'de yerel seçimi İlhan Ocaklı mı Özgür Kabadayı mı kazanıyor?

Canlı Şile seçim sonuçları! Şile'de yerel seçimi İlhan Ocaklı mı Özgür Kabadayı mı kazanıyor?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 11:18
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Yerel seçime artık çok kısa bir süre kaldı. İstanbul seçim sonuçlarının yanı sıra Şile seçim sonuçları da yoğun bir şekilde takip ediliyor. AK Parti'nin adayı İlhan Ocaklı mı yoksa CHP’nin adayı Özgür Kabadayı mi avantajlı? Pazar akşamı Şile seçim sonuçları da çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacak!

Canlı Şile seçim sonuçları! Şile'de yerel seçimi İlhan Ocaklı mı Özgür Kabadayı mı kazanıyor?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Şile'deki vatandaşlar da Şile seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Şile seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Şile’de İlhan Ocaklı ve Özgür Kabadayı’nın isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde İlhan Ocaklı, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Şile seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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Yerel Seçim 2024


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